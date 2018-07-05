«Спартак» намерен подписать защитника сборной Италии

По информации Hitc, также на 26-летнего итальянца также претендуют «Эвертон» и «Вест Хэм». «Сассуоло» готов расстаться с игроком за 8-10 млн евро, пишет gazeta.ru.

В минувшем сезоне футболист сборной Италии находился в аренде в «Фиорентине» и провел 31 матч, в котором забил два мяча.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» расторг контракт с клубом и перейдет в «Спартак».