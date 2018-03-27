Спинаццола покинул расположение сборной Италии
Полузащитник сборной Италии Леонардо Спинаццола покинул расположение «Скуадра Адзурры» из-за травмы, характер которой не сообщается.
Предполагалось, что Спинаццола сыграет в товарищеском матче против англичанин, поскольку тренерский штаб итальянской команды хочет провести ротацию, однако повреждение не даст задействовать в этом поединке футболиста «Аталанты», пишет soccer.ru.
Спинаццола возвращается в Италию, где приступит к восстановлению.
В предыдущем матче Италия проиграла Аргентине (0:2).
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