«Спортинг» обыграл «Порту» и вышел в финал Кубка лиги Португалии

Встреча завершилась серией послематчевых пенальти со счетом 4:3, сообщает «Советский спорт».

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти более удачливыми оказались игроки «Спортинга». Решающий и победный удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Жереми Матье.

В финале Кубка лиги «Спортинг» сыграет с «Виторией Сетубал». Матч состоится 27 января, пишет gazeta.ru.

Португалия. Кубок лиги. 1/2 финала

«Спортинг» (Лиссабон) - «Порту» (Порту) - 0:0 (4:3 пенальти)