«Спортинг» победил «Пасуш де Феррейра» в чемпионате Португалии

Воскресная встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Бас Дост (на 20-й минуте) и Брайан Руис (65).

«Спортинг» имеет в своем активе 68 очков и занимает третье место в чемпионате Португалии, лидирует в турнирной таблице «Бенфика» (74 балла). «Пасуш де Феррейра» (28) располагается на 14-й строчке, пишет РИА Новости.