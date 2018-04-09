«Спортинг» победил «Пасуш де Феррейра» в чемпионате Португалии

Понедельник, 09 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

«Спортинг» победил «Пасуш де Феррейра» в чемпионате Португалии

Лиссабонский «Спортинг» на своем поле обыграл «Пасуш де Феррейра» в матче 29-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Воскресная встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Бас Дост (на 20-й минуте) и Брайан Руис (65).

«Спортинг» имеет в своем активе 68 очков и занимает третье место в чемпионате Португалии, лидирует в турнирной таблице «Бенфика» (74 балла). «Пасуш де Феррейра» (28) располагается на 14-й строчке, пишет РИА Новости.

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