«Спортинг» пожаловался в ФИФА на португальца Руя Патрисиу

Среда, 11 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

«Спортинг» пожаловался в ФИФА на португальца Руя Патрисиу

«Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Патрисиу за трансфер в «Вулверхэмптон».

Португальский футбольный клуб «Спортинг» (Лиссабон) подал жалобу в ФИФА на вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу за переход в английский «Вулверхэмптон», сообщает A Bola.

По информации источника, «Спортинг» оспаривает аргументы Патрисиу, который разорвал контракт с португальским клубом, сославшись на «справедливый мотив», и требует компенсации в размере 54,7 миллиона евро. Отмечается, что «Спортинг» готов отозвать жалобу в случае договоренности с «Вулверхэмптоном», пишет РИА Новости.

Ранее Патрисиу разорвал контракт со «Спортингом» в одностороннем порядке и заключил соглашение с «Вулверхэмптоном», которое рассчитано на четыре года.

СМИ сообщали, что уход Патрисиу из «Спортинга» мог быть связан со срывом трансфера португальца и с нападением фанатов на футболистов и персонал «львов», в числе которых оказался португальский вратарь. Тогда после инцидента было арестовано 23 человека.

После инцидента с поста президента «Спортинга» был уволен Бруно Де Карвалью, сразу несколько игроков «Спортинга» расторгли контракты в одностороннем порядке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: автомобили - подорожают?

      Это может произойти уже в сентябре с.г.

      Подробнее

    • «Спортинг» пожаловался в ФИФА на португальца Руя Патрисиу

      «Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Патрисиу за трансфер в «Вулверхэмптон».

      Подробнее

    • В Испании разрабатывают новый метод борьбы с опухолью головного мозга

      Испанские врачи разрабатывают новый метод борьбы с редкой опухолью головного мозга у детей.

      Подробнее

    • Лас-Кантерас признан лучшим пляжем для семейного отдыха в Испании

      С наступлением лета все больше семей задумываются о том, где можно с комфортом провести отпуск.

      Подробнее

    • Фармацевтическая индустрия Италии вышла на первое место в ЕС

      После нескольких лет погони за Германией итальянские производители превзошли конкурентов по объему выпущенной продукции.

      Подробнее

    • Италия: в Милане появился мигрантский лагерь под открытым небом

      По оценке итальянских СМИ, окрестности центрального вокзала превратились в «территорию биваков».

      Подробнее

    • Врачи рассказали о здоровье спасенных из пещеры детей

      Врачи считают хорошим состояние здоровья 12 школьников и их футбольного тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде.

      Подробнее

    • Ко дню рождения Макгрегора создали его статую за тысячи евро

      Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор получил в подарок ко дню рождения мраморную статую, стоимостью в 66 тысяч долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda