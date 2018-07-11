«Спортинг» пожаловался в ФИФА на португальца Руя Патрисиу
«Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Патрисиу за трансфер в «Вулверхэмптон».
Португальский футбольный клуб «Спортинг» (Лиссабон) подал жалобу в ФИФА на вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу за переход в английский «Вулверхэмптон», сообщает A Bola.
По информации источника, «Спортинг» оспаривает аргументы Патрисиу, который разорвал контракт с португальским клубом, сославшись на «справедливый мотив», и требует компенсации в размере 54,7 миллиона евро. Отмечается, что «Спортинг» готов отозвать жалобу в случае договоренности с «Вулверхэмптоном», пишет РИА Новости.
Ранее Патрисиу разорвал контракт со «Спортингом» в одностороннем порядке и заключил соглашение с «Вулверхэмптоном», которое рассчитано на четыре года.
СМИ сообщали, что уход Патрисиу из «Спортинга» мог быть связан со срывом трансфера португальца и с нападением фанатов на футболистов и персонал «львов», в числе которых оказался португальский вратарь. Тогда после инцидента было арестовано 23 человека.
После инцидента с поста президента «Спортинга» был уволен Бруно Де Карвалью, сразу несколько игроков «Спортинга» расторгли контракты в одностороннем порядке.
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