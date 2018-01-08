«Спортинг» разгромил «Маритиму» в чемпионате Португалии

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе «львов» хет-трик оформил Бас Дост (20, 49, 73-я минуты), по разу отличились Брайан Руис (50-я) и Маркос Акунья (90+2-я), пишет РИА Новости.

«Спортинг» набрал 43 очка и вышел на первое место в чемпионате, сместив на вторую позицию «Порту» (42 очка), который провел на один матч меньше. «Маритиму» (27), потерпевший третье поражение подряд, идет шестым.