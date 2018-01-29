«Спортинг» стал победителем Кубка лиги Португалии
Лиссабонский «Спортинг» обыграл «Виторию Сетубал» в финале Кубка лиги Португалии.
Встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:1.
Гонсало Пасьенса вывел команду из Сетубала вперед уже на 4 минуте, Бас Дост реализовал пенальти на 80 минуте и сравнял счет. В серии 11-метровых автором решающего удара стал Вилльям Карвалью, пишет gazeta.ru.
Португалия. Кубок лиги. Финал
«Витория Сетубал» (Сетубал) - «Спортинг» (Лиссабон) - 1:1
Голы: 1:0 - Пасьенса, 4; 1:1 - Дост (пен), 80