«Спортинг» уступил «Эшторилу» в 21-м туре чемпионата Португалии по футболу

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Эшторила», в составе которого отличились Хамбос Кирьяку (27-я минута) и Эвандро (30), пишет РИА Новости.

«Спортинг» с 50 очками занимает третье место в чемпионате Португалии, на 2 балла уступая лидеру «Порту», который провел на один матч меньше. «Эшторил» с 18 баллами располагается на 16-й позиции.