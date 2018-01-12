«Спортинг» вышел в полуфинал Кубка Португалии

Матч 1/4 финала, прошедший на стадионе «Бонфим», завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Клео с пенальти (58-я) «Спортинг» ответил точными ударами Бруну Фернандеша (54-я) и Баса Доста (77-я), пишет vesti.kz.

Напомним, «Спортинг» является соперником «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 15 февраля в столице Казахстана, а ответный - через неделю в Португалии.