Спрос на Португалию вырос на 150%

Четверг, 26 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Спрос на Португалию вырос на 150%

Число бронирований авиабилетов в Лиссабон из России на время проведения «Евровидения» выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным сервиса для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей, Россия показала наибольший рост спроса на билеты в столицу Португалии среди других государств, жители которых также планируют приехать в Лиссабон во время «Евровидения».

Португалия стала одним из самых быстрорастущих европейских направлений для российских путешественников за прошедшие два года, пишет РИА Новости.

В 2017 году спрос на авиабилеты в эту страну из России вырос на 20%, а конкретно в Лиссабон - на 26%. Перевозчики не остались в стороне: прямых рейсов в Португалию из российских городов за 2017 год стало гораздо больше.

«Португалия долгое время была популярна гораздо меньше, чем соседняя Испания - и в первую очередь причиной были высокие цены на авиабилеты, - говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, - Однако сейчас, когда рейсов больше и стоимость перелета снижается, направление становится более доступным и востребованным».

Также спрос на авиабилеты в Лиссабон вырос в Испании, Германии, Италии, Франции, Великобритании и Нидерландах.

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