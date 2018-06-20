Средиземноморские игры в Испании

В этом году на соревнованиях будет зафиксировано рекордное число участников - 3622 человека. В пятницу олимпийские делегации из 26 стран, в том числе Косово, примут участие в торжественной церемонии открытия, которая пройдет на стадионе «Nàstic». За пять дней до старта игр организационный комитет работает не покладая рук, чтобы встретить гостей мероприятия в полной готовности. Десять игровых дней в Таррагоне и в 15 муниципалитетах спортсмены будут соревноваться в 33 дисциплинах: от плавания (с участием испанской пловчихи Миреи Бельмонте) до легкой атлетики, бокса, гребли, футбола, водного поло и спортивной гимнастики. Стоимость билетов на соревнования будет варьироваться от 6 до 25 евро.

Члены делегаций будут размещены в трех отелях тематического парка Порт Авентура, которые на время проведения игр будут зарезервированы исключительно для них. Конференц-центр парка станет местом встреч всех жителей спортивной деревни. Там будут открыты тренажерный зал, площадка для тренировки, магазин, медицинский и религиозный центры. Кроме того, комитет зарезервировал еще тысячу апартаментов в двух отелях в Салоу, чтобы разместить обслуживающий соревнования персонал и судей, пишет espanarusa.com.