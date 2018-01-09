По данным исследования «Территориальное распределение семейных доходов на душу населения в Барселоне за 2016 год», средний класс в каталонской столице постепенно выходит из кризиса. Этот сегмент социума составляет 47,9% населения - самый высокий показатель с 2009 года, пишет espanarusa.com.

Средний доход на душу населения за 2016 год вырос на 3,1%: с 20 100 евро в год в 2015-м до 20 800 евро. Исследование связывает этот рост с улучшениями на трудовом рынке: за этот период в Seguridad Social на учет встали около 34 000 барселонцев.

Среди секторов экономики, на которые приходится максимальный рост, специалисты называют экспорт промышленных товаров и туризм при позднем оживлении строительного сегмента и стремительном развитии рынка аутсорсинга. В этой связи специалистов беспокоит тот факт, что «рост занятости в последние годы не является стабильным из-за уязвимости трудящихся, многие из которых работают на основании временных контрактов».

В исследовании отмечается, что, хотя доля населения со средним уровнем доходов выросла с 44,1% в 2015-м до 47,9% в 2016-м, до уровня 2007-го (58,5%) еще очень далеко. Что касается жителей каталонской столицы с низкими доходами, их число, по данным на 2016-й, составило 35,5% против 39,2% в 2015 году. При этом районы Camp de l'Arpa, Barceloneta и Montbau перешли из категории низких доходов в категорию средних.

Высокий заработок имеют 16,6% барселонцев, и эти цифры остаются неизменными вот уже три года.

Также в течение этих трех лет неизменным остается рейтинг районов Барселоны по среднему уровню доходов, хотя дистанция между самым богатым и самым бедным сократилась. Возглавляет список Sarrià-Sant Gervasi (37 852 евро), а замыкает - Nou Barris (11 427 евро). В 2015-м средний показатель дохода первого превышал показатель второго в 3,5 раз, а в 2016-м - уже в 3,3 раза.