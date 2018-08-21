Средний возраст жилья на продажу и под сдачу в Испании – более 40 лет

Как отмечает портал о недвижимости Idealista, возраст жилого фонда заметно отличается в зависимости от региона, а самое старое жилье на вторичном рынке – в Барселоне, где объекты, выставленные на продажу, в среднем были построены 69 лет назад. За столицей Каталонии следуют Памплона (64 года), Сан-Себастьян (60 лет), Бильбао (54 года) и Мадрид (53 года).

В 23 других столицах провинций жилому фонду около 30 лет, а самые новые здания продают в Альбасете, где средний возраст зданий составляет 31 год. Также «молод» жилой фонд в Луго (32 года), Альмерии, Мурсии, Льейде и Гвадалахаре (33 года), пишет noticia.ru.

Барселона лидирует и по возрасту арендного жилья, который в среднем достигает 72 лет. В список городов с самым старым фондом жилья под сдачу также входят Сан-Себастьян (68 лет), Мадрид (56 лет), Таррагона (53 года) и Памплона (52 года).

Лишь в Сьюдад-Реаль жилье в аренду в среднем не старше 29 лет. За ним следует Альбасете (30 лет), Луго, Сория и Кастельон (31 год), Альмерия и Гвадалахара (32 года).