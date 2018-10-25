Средняя стоимость свадьбы в Испании

Таковы результаты исследования, которое было проведено компанией Ifema совместно с организатором свадебных мероприятий LunasdBoda.

Ifema осуществила это исследование в преддверии ежегодного салона свадебной и праздничной моды 1001 Bodas, который прошел в Мадриде с 19 по 21 октября и стал уже двадцатым по счету мероприятием этого рода.

Согласно собранной статистике, стоимость свадебного банкета варьируется между 100 и 170 евро на человека: цена зависит от выбранного ресторана и меню. К этому добавляются расходы на музыку – от 700 до 2000 евро, и открытый бар, который обычно работает в течение двух часов: он обходится в сумму от 1500 до 3000 евро. В целом молодожены вынуждены потратить на свадебный стол от 10 000 до 17 000 евро, пишет espanarusa.com.

Еще одной важной графой расходов становятся костюмы. Платье невесты стоит от 800 до 3500 евро, плюс туфли, аксессуары, макияж, прическа и букет – все это вместе может вылиться в дополнительные 3300 евро.

Расходы на костюм жениха находятся в пределах 500–1200 евро, дополнительные 200 евро потребуются, если жених украсит традиционный костюм-двойку жилетом и галстуком.

Подарок невесте, обручальное кольцо и другие элементы свадебной церемонии прибавят к ее стоимости от 3225 до 7900 евро, сюда входят также и видеосъемка, фотографии, аренда автомобиля, цветочные украшения, музыкальное сопровождение и пригласительные билеты.

Самой крупной суммой расходов после банкета становится свадебное путешествие, цена которого зависит от выбранного маршрута и его длительности. В среднем жениху и невесте нужно от 8000 до 12 000 евро, поскольку чаще всего молодожены выбирают маршруты в экзотические страны типа Вьетнама или Японии или в престижные и дорогие города Европы, например, Венецию.

Стоимость свадьбы зависит и от места ее проведения. Дороже всего жениться в Мадриде, где в среднем на церемонию расходуется 48 820 евро, затем следуют Каталония и Валенсия. Сэкономить на церемонии бракосочетания можно в Астурии, Эстремадуре и на Канарских островах, где она обойдется несколько дешевле – примерно в 25 900 евро.

В 2017 году в Испании было организовано 171 454 свадеб, что на 2,2% меньше, чем годом раньше. Испанцы по-прежнему не торопятся с женитьбой: средний возраст молодоженов сегодня составляет 35 лет для женщин и 37,8 для мужчин, тогда как в 1980-е эти цифры соответствовали 24 и 26 годам.