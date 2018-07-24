США нанесут удар по автомобилям из Европы

Вторник, 24 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

США нанесут удар по автомобилям из Европы

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили.

Сделано это будет в том случае, если переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не увенчаются успехом.

«Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они [представители ЕС] приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем», - сказал Трамп.

Главными проблемами в торговой сфере для США он назвал Китай, соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и «справедливость в рамках ВТО». Также глава Белого дома в очередной раз раскритиковал политику своих предшественников, назвав их приверженность принципам свободного рынка стремлением к «глупой торговле». «Мы такого больше себе не позволим», - отметил президент.

Ранее Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.

22 июля министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр заявил, что торговая война создает угрозу для всей мировой экономики и призвал США уважать своих союзников в лице Евросоюза.

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