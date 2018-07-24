США нанесут удар по автомобилям из Европы

Сделано это будет в том случае, если переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не увенчаются успехом.

«Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они [представители ЕС] приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем», - сказал Трамп.

Главными проблемами в торговой сфере для США он назвал Китай, соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и «справедливость в рамках ВТО». Также глава Белого дома в очередной раз раскритиковал политику своих предшественников, назвав их приверженность принципам свободного рынка стремлением к «глупой торговле». «Мы такого больше себе не позволим», - отметил президент.

Ранее Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.

22 июля министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр заявил, что торговая война создает угрозу для всей мировой экономики и призвал США уважать своих союзников в лице Евросоюза.