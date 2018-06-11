США передали Испании утраченное письмо Колумба

В посольстве Испании в США отметили высокую культурную значимость документа, а также сообщили, что возвращение письма стало возможно, благодаря американской пограничной и таможенной службе.

Columbus Christopher Epistolae de Insulis Indie supra Ganger nuper inventis было напечатано в Риме в 1493 году и описывает экспедицию мореплавателя в Америку. Во всем мире сохранилось лишь 16 печатных экземпляров письма Колумба, некоторые из них были украдены из музеев, передает noticia.ru.

В 1918 года одно из посланий стало частью коллекции Национальной библиотеки Каталонии, но оно было похищено и впоследствии продано за миллион долларов.

Оригиналы, хранившиеся в Каталонии, Флоренции и Ватикане, похитители заменили на обычные копии. Расследование по этому делу началось в США в 2011, после того как были получены известия об их продаже на черном рынке.