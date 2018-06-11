США передали Испании утраченное письмо Колумба

Понедельник, 11 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

США передали Испании утраченное письмо Колумба

Правительство США передало на этой неделе испанскому послу Педро Моренесу письмо за подписью Христофора Колумба, которое было украдено из Библиотеки Каталонии.

В посольстве Испании в США отметили высокую культурную значимость документа, а также сообщили, что возвращение письма стало возможно, благодаря американской пограничной и таможенной службе.

Columbus Christopher Epistolae de Insulis Indie supra Ganger nuper inventis было напечатано в Риме в 1493 году и описывает экспедицию мореплавателя в Америку. Во всем мире сохранилось лишь 16 печатных экземпляров письма Колумба, некоторые из них были украдены из музеев, передает noticia.ru.

В 1918 года одно из посланий стало частью коллекции Национальной библиотеки Каталонии, но оно было похищено и впоследствии продано за миллион долларов.

Оригиналы, хранившиеся в Каталонии, Флоренции и Ватикане, похитители заменили на обычные копии. Расследование по этому делу началось в США в 2011, после того как были получены известия об их продаже на черном рынке.

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