США планирует продать Испании комплексы противоракетной обороны

Четверг, 28 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

США планирует продать Испании комплексы противоракетной обороны

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS на сумму более 860,4 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны США.

«Предложенная продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Для национальных интересов США жизненно важно помогать Испании в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны», - говорится в документе, на который ссылается агентство РИА Новости.

Испания уже располагает пятью фрегатами, оснащенными этой системой, и пять дополнительных комплексов позволят Испании более гибко противодействовать региональным угрозам, сказано в сообщении ведомства.

Там также содержится оговорка, что подобное уведомление о возможной продаже является обязательным, но не означает, что сделка обязательно состоится, пишет noticia.ru.

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