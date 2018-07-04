США стали больше

Среда, 04 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

США стали больше

Площадь Большого острова, крупнейшего из составляющих американский штат Гавайи, увеличилась более чем на два квадратных километра из-за стекания лавы извергающегося с мая вулкана Килауэа в океан.

Об этом сообщает Геологическая служба США в Twitter-аккаунте.

«Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 квадратных километра) новой земли», - отметила служба.

Как сообщает Express, из-за продолжающегося третий месяц извержения живописная бухта Капохо оказалась полностью заполнена лавой, стекшей в океан.

Профессор Открытого университета Дэвид Ротери отметил, что часть новой земли со временем рухнет в море, поэтому размер острова, вероятно, увеличится не очень сильно.

Извержение Килауэа началось 3 мая. В результате вулканической активности было уничтожено более 650 домов, было эвакуировано более двух тысяч человек.

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