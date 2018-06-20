США воспротивились защите прав детей

Об этом со ссылкой на исполнительного директора организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсиа сообщает РИА Новости.

«Мы пытаемся получить доступ, но позиция администрации остается неясной, в этом вопросе нет прозрачности», - передает его слова агентство.

Как заявил Гарсиа, дети находятся в лагере «в немыслимых условиях», однако проверить их невозможно, так как правительство не пускает к детям ни журналистов, ни правозащитников. В то же время отмечается, что температура воздуха на границе достигает 40 градусов по Цельсию.

В начале июня Организация Объединенных Наций обвинила Вашингтон в том, что американские власти разлучают детей-мигрантов с матерями на границе. К критике присоединились многие правозащитные международные организации, крупные компании и американские законодатели.

После этого Соединенные Штаты заявили о выходе из Совета по правам человека ООН. Однако отмечалось, что страна готова вернуться в Совет, если он будет реформирован. Президент США Дональд Трамп сам неоднократно писал в своем Twitter, что считает разлучение детей и родителей ужасным, но в неэффективности антимигрантского законодательства он винит демократов.

Согласно американским иммиграционным законам, обвиненные в нелегальном въезде в США взрослые сначала попадают в руки федеральных маршалов (сотрудников подразделения Минюста), а затем направляются в суд. Когда родители находятся под стражей, их детей забирают и помещают под присмотр управления по переселению беженцев. Оно потом может отправить их к американским родственникам в США или в приюты.

В середине марта Трамп предложил отправлять разлученных с семьей мексиканских детей на военные базы в Техасе и Арканзасе. Отмечалось, что это станет очередным шагом в политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегалам, которые пытаются пересечь границу.