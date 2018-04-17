США выделят 65 млн долларов на возвращение Донбасса Украине

Вторник, 17 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

США выделят 65 млн долларов на возвращение Донбасса Украине

В США заявляют, что Донецкая и Луганская области очень пострадали от «российской агрессии», поэтому необходимо поддержать регионы деньгами.

Об «экономическом восстановлении» Донбасса заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID). На это планируется выделить до 65 миллионов долларов. Отмечается, что помощь пойдет на «укрепление торговых связей с Западной Украиной и Евросоюзом и снижение зависимости региона от России», сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Из заявления USAID: «Работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, сильнее всего пострадавших от российской агрессии (регион, в который они входят, известен под названием Донбасс). Вместе с тем для достижения поставленных задач усилия будут прилагаться и в отношении близлежащих областей, а также на территории Украины в целом», пишет ntv.ru.

На первых этапах деньги вложат в проекты с быстрой отдачей - например, помогут владельцам малого и среднего бизнеса. По мнению американских экспертов эти шаги будут способствовать увеличению числа частных предпринимателей и инвесторов. Также в USAID планируют провести масштабную PR-кампанию по «продвижению» Донбасса: в СМИ будут освещаться истории предпринимателей, чей бизнес поддержали США.

В документе прописаны различные сценарии, при которых подрядчик должен будет реализовать программу. В числе прочего - «захват Донбасса украинскими войсками», «сохранение статус-кво», «замороженный конфликт» и «российское вторжение». Основная цель плана - возвращение Донбасса в состав Украины, то есть ликвидация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как государственных образований.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Посол Португалии возвращается в Москву

      Португалия также оказалась вовлеченной в «дело Скрипаля».

      Подробнее

    • Португалия: рабочие места в Алгарве

      Инициатива «Dia D’Emprego» предназначена исключительно для магазинов группы Sonae региона Алгарве.

      Подробнее

    • Испания: туристические маршруты, посвященные динозаврам

      В Валенсии появился путеводитель по основным палеонтологическим объектам, которые можно посетить в регионе.

      Подробнее

    • Кредитный рейтинг Испании вырос

      Рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Испании, отмечая перспективы роста и усиление банковского сектора.

      Подробнее

    • Дина Аверина завоевала два золота на КМ в Италии

      Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

      Подробнее

    • Делегация из Италии прибыла в Адыгею

      Делегация из Италии во главе с послом Паскуале Терраччиано сегодня прибыла в Адыгею.

      Подробнее

    • Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции

      Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина.

      Подробнее

    • Темнокожему ребенку провели терапию волосами Меган Маркл

      Темнокожая британская певица Рошель Хьюм использовала фотографии невесты принца Гарри, чтобы приучить четырехлетнюю дочь любить свою внешность.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!