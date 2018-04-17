США выделят 65 млн долларов на возвращение Донбасса Украине

Об «экономическом восстановлении» Донбасса заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID). На это планируется выделить до 65 миллионов долларов. Отмечается, что помощь пойдет на «укрепление торговых связей с Западной Украиной и Евросоюзом и снижение зависимости региона от России», сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Из заявления USAID: «Работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, сильнее всего пострадавших от российской агрессии (регион, в который они входят, известен под названием Донбасс). Вместе с тем для достижения поставленных задач усилия будут прилагаться и в отношении близлежащих областей, а также на территории Украины в целом», пишет ntv.ru.

На первых этапах деньги вложат в проекты с быстрой отдачей - например, помогут владельцам малого и среднего бизнеса. По мнению американских экспертов эти шаги будут способствовать увеличению числа частных предпринимателей и инвесторов. Также в USAID планируют провести масштабную PR-кампанию по «продвижению» Донбасса: в СМИ будут освещаться истории предпринимателей, чей бизнес поддержали США.

В документе прописаны различные сценарии, при которых подрядчик должен будет реализовать программу. В числе прочего - «захват Донбасса украинскими войсками», «сохранение статус-кво», «замороженный конфликт» и «российское вторжение». Основная цель плана - возвращение Донбасса в состав Украины, то есть ликвидация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как государственных образований.