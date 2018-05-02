Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Ответный матч с мюнхенской «Баварией» завершился ничьей 2:2, сообщает корреспондент Ленты.ру.

В составе «Баварии» отличились Йозуа Киммих (3-я минута) и Хамес Родригес (63), который был арендован мюнхенским клубом у «Реала» перед началом сезона. У «сливочных» дубль оформил Карим Бензема (11, 46).

Первый полуфинал между командами закончился победой испанцев со счетом 1:2. По сумме двух игр испанцы проходят дальше.

24 апреля состоялся матч между другой парой полуфиналистов. Английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Рому» со счетом 5:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».