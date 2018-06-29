Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира

Матч между Англией и Бельгией завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч на 51-й минуте встречи забил полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай.

В параллельной встрече команда Туниса обыграла Панаму со счетом 2:1. Панама вышла вперед на 33-й минуте благодаря автоголу защитника Яссина Мерьи. На 51-й минуте Тунис сравнял счет после гола нападающего Фахреддина Бен-Юссефа. На 66-й минуте преимущество африканской команды увеличил полузащитник Вахби Хазри.

Таким образом, сборная Бельгии набрала 9 очков в группе G, у Англии - 6, у Туниса - 3, у Панамы - 0. В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с Японией, Англия встретится с Колумбией.

В других матчах плей-офф Россия сыграет с Испанией, Уругвай - с Португалией, Франция - с Аргентиной, Дания - с Хорватией, Бразилия - с Мексикой, Швейцария - с Швецией.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».