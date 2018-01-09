Старейший волонтер испанского Красного Креста

В отделении испанского Красного Креста, расположенном в Кордове, работала старейший волонтер этой организации, 102-летняя Конча Эррера. На протяжении четверти века она почти ежедневно приходила в этот центр, чтобы выполнить свои обязанности... массажистки. Эррера, появившаяся на свет в Сеуте, а затем удочеренная семьей из Кордовы, делала массаж другим пожилым женщинам, многие из которых значительно моложе ее и имеют гораздо больше проблем со здоровьем.

Массажу волонтер-ветеран научилась в 18 лет у одного индийца, после чего начала самостоятельно зарабатывать этим на жизнь. Выйдя замуж за военного, Эррера продолжила работать, хотя львиную долю времени она посвящала домашнему хозяйству и воспитанию пятерых детей. Однажды ей довелось спасти от верной гибели новорожденную девочку, которую она обнаружила закрытой в шкафу, передает espanarusa.com.

В 2011 году заслуженная массажистка удостоилась почетной награды за работу на благо общества в виде золотой медали Красного Креста, однако после этого не прекратила помогать нуждающимся. Она была старейшим из 13 волонтеров центра в Кордове; возраст всех остальных ее коллег составлял от 20 до 60 лет. В наступившем году это отделение закрылось из-за перераспределения субсидий в городском бюджете, однако долгожительница надеется, что ее опыт и знания пригодятся в другом месте.