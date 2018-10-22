Старик 40 часов ждал спасения на дне шахты

Джон Уодделл (John Waddell) планировал спуститься по шахтному стволу при помощи самодельного ворота, который он установил на поверхности накануне. 15 октября мужчина начал спуск по тросу. Когда до дна оставалось не менее 15 метров, карабин сломался, и он полетел вниз.

При падении Уодделл получил множественные переломы обеих ног. У мужчины не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. Надежды на то, что крики услышат на поверхности, почти не было, потому что ближайшая дорога располагалась на расстоянии пяти километров.

Дело осложнялось тем, что падение привлекло внимание змей, которые жили в шахте. За 40 часов, которые он провел на дне, ему пришлось убить трех гремучих змей, сообщает WSRZ.

Уодделла выручил сосед Терри Шрейдер (Terry Shrader), который знал о его планах и обещал приехать, если тот не вернется к 16 октября. На следующий день Шрейдер приехал к шахте. «Когда я остановил пикап, стало слышно, как он орет: "Помогите! Помогите!"» — рассказал мужчина.

Шрейдер тут же позвонил в экстренные службы. Для удобства переговоров на дно шахты сбросили рацию, затем туда спустился спасатель. Чтобы поднять Уодделла на поверхность, понадобилось шесть часов. После этого его отвезли в больницу.