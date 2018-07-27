Старт итальянских клубов в Международном Кубке чемпионов

Действующий чемпион Италии «Ювентус» играл в Филадельфии, против грозной «Баварии», в присутствии более 32 000 зрителей. Команда Массимилиано Аллегри одержала победу со счетом 2:0. Оба гола в течении 8 минут в концовке первого тайма забил 21-летний форвард Андреа Фавилли, приобретенный в «Асколи» за 7,5 миллионов евро. Очередной матч «Ювентус» проведет 28 июля, в Харрисоне, против португальской «Бенфики».

«Рома», потерявшая в межсезонье ряд ведущих игроков, таких как голкипер Алиссон (в «Ливерпуль», за 62,5 миллиона евро) и Раджа Наингголан (в «Интер», за 38 миллионов евро) играла с одним из самых интересных клубов английской Премьер-Лиги, «Тоттенхэмом». Римляне открыли счет уже на 3-й минуте. 22-летний чешский форвард Патрик Шик, приобретенный в «Сампдории» за 9 миллионов евро, замкнул острую передачу еще одного новичка, опытного аргентинца Хавьера Пасторе, перешедшего из «ПСЖ», за 24,7 миллиона евро. Однако «шпоры» весьма активно отреагировали на пропущенный гол и до перерыва отгрузили в ворота Антонио Миранте сразу 4 гола. Поражение «Ромы» - 1:4. Матч игрался в американском Сан-Диего и присутствовали на нем почти 19 000 зрителей, пишет napoli1.com.

Очередной свой матч команда Эусебио Ди Франческо проведет в ночь на 1 августа, в Арлингтоне, против легендарной «Барселоны». «Милан», которого в последнее время сотрясают различные новости, типа недопуска к еврокубкам, замены Дженнаро Гаттузо на Антонио Конте, смены собственника клуба и пр. первый свой матч играл в Карсоне, против грозного «Манчестер Юнайтед». Команды в течение трех минут первого тайма обменялись голами и решили выявить победителя в серии послематчевых пенальти. На гол чилийца Алексиса Санчеса «россо-нерри» ответили выстрелом Сусо. Послематчевая серия пенальти немало порадовала более 21,7 тысяч зрителей, ведь им пришлось увидеть целых 26 ударов с «точки». Чуть точнее были манкунианцы – 9:8, им и досталась итоговая победа.

«Милан» в следующем матче будет играть против другого английского клуба, «Тоттенхэм», в ночь на 1 августа, в Миннеаполисе. Есть еще и «Интер», который стартует в предсезонном турнире 28 июля. В Ницце, на «Альянц Ривьере» Лучано Спалетти встретится со своим старым знакомым, Маурицио Сарри, который привезет на Лазурный берег лондонский «Челси». Наш портал будет подробно информировать о подготовке итальянских клубов к новому сезону, причем не только в рамках Международного Кубка чемпионов.