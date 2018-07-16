Стартовали продажи квартир в самом высоком небоскребе Испании

Понедельник, 16 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Стартовали продажи квартир в самом высоком небоскребе Испании

Фонд SVP Global начал продажи квартир в небоскребе Intempo в Бенидорме (Аликанте). В самом высоком здании страны предлагается 269 квартир класса-люкс.

Компания, выкупившая 192-метровое здание у Sareb в конце прошлого года, получила разрешение на завершение строительных работ. Небоскрёб готов на 93%, а сдача в эксплуатацию намечена на 2019 год, пишет noticia.ru.

В настоящее время компания занимается изучением спроса на национальном и международном уровне и формирует профиль потенциального покупателя.

В SVP Global уверены, что покупка квартиры в Intempo может стать прекрасной инвестицией. В жилом комплексе появится лаунж-бар, спа-центр и пляжный клуб. Также будет работать служба консьержей, и планируется предоставлять услуги по управлению квартирами для тех, кто захочет сдавать свои апартаменты в аренду. Фонд видит в проекте большой потенциал, способный «трансформировать» курорт, и намерен вложить значительные средства в ремонт и благоустройство прилегающей территории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: доходы большинства казино - растут

      Информацию обнародовала Ассоциация португальских казино (Associação Portuguesa de Casinos, АРС).

      Подробнее

    • Португалец Криштиану Роналду прибыл на медобследование

      Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на медицинское обследование для «Ювентуса».

      Подробнее

    • Испания: Пенелопа Крус встретилась с семьей Обама

      Барак и Мишель Обама всю последнюю неделю провели в Испании.

      Подробнее

    • Стартовали продажи квартир в самом высоком небоскребе Испании

      Фонд SVP Global начал продажи квартир в небоскребе Intempo в Бенидорме (Аликанте). В самом высоком здании страны предлагается 269 квартир класса-люкс.

      Подробнее

    • Италия: Маттео Сальвини прибыл в Москву

      Восстановить деловые отношения с Россией попытается вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во время своего визита в Москву.

      Подробнее

    • Италия: очередная операция карабинеров с калабрийской «Ндрангета»

      В городе Реджо-ди-Калабрия в одноименной провинции на юге Италии полицейские провели спецоперацию и задержали 31 человека.

      Подробнее

    • Евросоюз захотел быть другом США

      В Евросоюзе заявили, что считают США своим другом несмотря на слова президента Соединенных Штатов о том, что ЕС - враг Вашингтона.

      Подробнее

    • Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

      В финале она обыграла национальную команду Хорватии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda