Старым компьютерам нашли необычное применение

Дизайн колец и серег, а также мужских запонок разработан в сотрудничестве с актрисой Никки Рид и ее брендом одежды и аксессуаров Bayou With Love. «Мне кажется, такая инициатива выводит людей из зоны комфорта и позволяет им использовать сырье вторично или после переработки, - сказала Никки Рид. - Если речь идет о золоте, переработка вторсырья может показаться необычной. Но специалисты Dell сообщили мне, что ежегодно только в США на свалках оказывается золото и серебро на сумму около 60 миллионов долларов - причем речь идет только о старых мобильных телефонах».

Производство украшений ведется в Лос-Анджелесе (США) на фабрике R&M Fine. Стоимость изделий, которые украшены полудрагоценными камнями и эмалью, начинается с 78 долларов (за кольцо без камней). Самый дорогой предмет - запонки с опалами за 348 долларов.

Компания Dell начала использовать свои переработанные материалы в 2012 году с пластика. Вторичное использование золота из материнских плат она осуществила впервые.

Никки Рид - американская актриса. Известна не только своими ролями в вампирской саге «Сумерки» и в фильме «Тринадцать» (к нему она также написала сценарий), но и экологическим активизмом.