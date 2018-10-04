Стеклянная панель многомилионного пентхауса убила человека

Рухнувшая с высоты 27-го этажа стеклянная панель престижного жилого комплекса The Corniche убила прохожего.

По данным местной прессы, 53-летний водитель автобуса компании Clarkes Of London по имени Мик Феррис погиб мгновенно. Мужчина был на работе. Он шел по тротуару, направляясь к своему автобусу.

Пентхаус на 27 этаже комплекса The Corniche пока не заселен. Его стоимость составляет до 6,25 млн фунтов стерлингов: более 8 млн долларов США. Полиция Лондона и девелопер жилого комплекса компания St James устанавливает виновников происшествия. Эксперты проверяют версию о том, что выпадение тяжелой стеклянной панели могли спровоцировать мойщики окон, пишет The Sun.