Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком

Акция Waistcoat Wednesday состоится в среду, 11 июля, во время игры Англия - Хорватия в полуфинале чемпионата мира. Предполагается, что фанаты футболистов из Англии будут болеть за свою команду в жилетках как у главного тренера сборной Гарета Саутгейта. Перед этим болельщикам предложили опубликовать в соцсетях фотографию в безрукавке и пожертвовать средства в Bloodwise.

На матчах ЧМ-2018 Саутгейт руководит командой в синем жилете и брюках британского бренда Marks & Spencer. Стиль тренера настолько понравился поклонникам, что они прозвали его «английским боссом», а спрос на жилетки Marks & Spencer с надписью Coming home («Возвращаюсь домой») вырос на 35 процентов.

По данным издания, на данный момент на сайте Marks & Spencer не осталось ни одного экземпляра.