Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком

Вторник, 10 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком

Благотворительная организация Bloodwise призвала общественность принять участие в кампании Waistcoat Wednesday и поддержать больных в борьбе с раком крови.

Акция Waistcoat Wednesday состоится в среду, 11 июля, во время игры Англия - Хорватия в полуфинале чемпионата мира. Предполагается, что фанаты футболистов из Англии будут болеть за свою команду в жилетках как у главного тренера сборной Гарета Саутгейта. Перед этим болельщикам предложили опубликовать в соцсетях фотографию в безрукавке и пожертвовать средства в Bloodwise.

На матчах ЧМ-2018 Саутгейт руководит командой в синем жилете и брюках британского бренда Marks & Spencer. Стиль тренера настолько понравился поклонникам, что они прозвали его «английским боссом», а спрос на жилетки Marks & Spencer с надписью Coming home («Возвращаюсь домой») вырос на 35 процентов.

По данным издания, на данный момент на сайте Marks & Spencer не осталось ни одного экземпляра.

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