Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком простаты

Артист записал видеообращение, которое опубликовал на YouTube в пятницу, 23 февраля.

О болезни Фрай узнал в конце декабря 2017 года во время стандартного медобследования. По словам артиста, рак начал прогрессировать, и ему предложили на выбор лечение химиотерапией или хирургическое вмешательство. Он выбрал второе - ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов. «Сейчас я в порядке и счастлив, и просто хотел рассказать вам все, потому что появились слухи», - подчеркнул актер.

«Надеюсь, что получил еще несколько лет жизни на этой планете, потому что я наслаждаюсь жизнью и это чудесно, что я могу это сказать. Я не хотел бы, чтобы все это исчезло», - признался Фрай.