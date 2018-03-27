Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу

Вторник, 27 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу

Режиссер Стивен Спилберг заявил, что полнометражные телевизионные фильмы студии Netflix не должны претендовать на премию «Оскар».

Современная ситуация на рынке кинематографа, по его словам, угрожает кинолюбителям, передает Deadline.

Спилберг отметил, что такие проекты считаются фильмами чисто символически, потому что их прокат проходит в течение всего нескольких дней в паре кинотеатров. «Когда ты переходишь на ТВ-формат, то ты делаешь телефильм. Это хорошее шоу, и ты заслуживаешь «Эмми». Но не «Оскара»», - подчеркнул кинематографист.

По словам Спилберга, в новых реалиях режиссеры, ранее стремившиеся сотрудничать с киностудиями-гигантами, которые гонятся за рейтингами, теперь могут с легкостью реализовать свои задумки в телефильмах. Это, считает он, и является угрозой индустрии кино.

Стивен Спилберг снял такие фильмы, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана», тетралогия про Индиану Джонса и трилогия «Парк юрского периода».

Студия Netflix выступила, в частности, дистрибютером лент «Яркость», «Окча», «Аннигиляция» (международный релиз) и «Парадокс Кловерфильда».

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