Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу

Современная ситуация на рынке кинематографа, по его словам, угрожает кинолюбителям, передает Deadline.

Спилберг отметил, что такие проекты считаются фильмами чисто символически, потому что их прокат проходит в течение всего нескольких дней в паре кинотеатров. «Когда ты переходишь на ТВ-формат, то ты делаешь телефильм. Это хорошее шоу, и ты заслуживаешь «Эмми». Но не «Оскара»», - подчеркнул кинематографист.

По словам Спилберга, в новых реалиях режиссеры, ранее стремившиеся сотрудничать с киностудиями-гигантами, которые гонятся за рейтингами, теперь могут с легкостью реализовать свои задумки в телефильмах. Это, считает он, и является угрозой индустрии кино.

Стивен Спилберг снял такие фильмы, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана», тетралогия про Индиану Джонса и трилогия «Парк юрского периода».

Студия Netflix выступила, в частности, дистрибютером лент «Яркость», «Окча», «Аннигиляция» (международный релиз) и «Парадокс Кловерфильда».