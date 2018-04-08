Стивен Спилберг решил превратить Индиану Джонса в женщину

Воскресенье, 08 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стивен Спилберг решил превратить Индиану Джонса в женщину

Режиссер серии фильмов об Индиане Джонсе считает, что главного героя саги нужно превратить в женщину.

Как передает The Sun, Стивен Спилберг выступил с такой идеей и объяснил, что для искателя приключений настало время «принять новую форму». Создатель картины отметил, что нет ничего неправильного в том, чтобы сделать женщину главным персонажем франшизы, надо только поменять имя с Джонс на Джоан.

Окончательного решения по поводу пола нового героя режиссер еще не принял, но заявил, что пятый фильм франшизы, премьера которого запланирована на июль 2020 года, станет последним с Харрисоном Фордом в роли Индианы, а серия однозначно продолжит свое существование. Спилберг выступил режиссером всех пяти фильмов, в них Форд сыграл главного героя. В 2016 году стало известно, что продолжение франшизы будет сиквелом четвертой части, передает ntv.ru.

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