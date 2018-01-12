Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

Пятница, 12 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

Американского актера и режиссера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги по съемочной площадке.

Актриса Регина Симонс, сыгравшая со звездой в фильме «В смертельной опасности», заявила порталу The Wrap, что Сигал принудил ее к сексу.

По словам Симонс, инцидент произошел в 1993 году, на тот момент ей было 18 лет. Сигал пригласил ее на вечеринку в честь окончания съемок «В смертельной опасности» в свой дом в Беверли-Хиллз. Когда она пришла на праздник, оказалось, что она была единственным гостем.

«Он отвел меня в комнату, закрыл дверь и принялся целовать меня. После этого он снял с меня одежду, и не успела я опомниться, как он уже на мне, насилует меня. Я тогда еще была девственницей», - призналась актриса.

Симонс подчеркнула, что была «парализована» действиями Сигала, который «был в три раза крупнее ее». 43-летняя женщина отметила, что плакала во время происходящего.

В конце 2017 года Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины - фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси. Во всех случаях, по словам жертв, Сигал приставал к ним во время кастинга.

Боевик «В смертельной опасности» вышел в 1994 году. Сигал исполнил в нем главную роль, а также выступил режиссером и продюсером фильма.

Последние новости

    • Португалия: возвращение блудного.... кота

      Завершилась одиссея кота, который не добрался до Мадейры и провел праздники в аэропорту Лиссабона.

      Подробнее

    • Португалия: еще один шаг в борьбе с преступностью

      PJ сможет получить доступ к важной для следствия информации... на расстоянии.

      Подробнее

    • Испания: в Бенидорме начинается активная застройка

      Девелоперская компания TM Grupo Inmobiliario из Аликанте заключила сделку о покупке участка земли площадью 165 000 квадратных метров в Бенидорме.

      Подробнее

    • Минувший год стал самым теплым в Испании за последние 50 лет

      2017 год выдался для Испании необычайно теплым и засушливым…

      Подробнее

    • Италия: вспоминая Юлию Добровольскую...

      В Новом 2018 году начинается второй триместр на курсах русского языка в Российском центре науки и культуры в Риме.

      Подробнее

    • Италия: презентация в РЦНК «Новой книги о Гоголе в Риме»

      17 января в 18:00 в РЦНК состоится презентация «Новой книги о Гоголе в Риме» (в 2 томах, том 1 «В Риме. 1837-1843». «Пробел-2000», Москва, 2017).

      Подробнее

    • Назван лучший фильм 2017 года по версии кинокритиков

      Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.

      Подробнее

    • Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

      Американского актера и режиссера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги по съемочной площадке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!