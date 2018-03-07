Стоимость сигарет в Испании выросла на 70%

Среда, 07 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Стоимость сигарет в Испании выросла на 70%

Средняя стоимость пачки сигарет выросла почти на 70% за период с 2009 по 2016-й вследствие повышения налогов.

Об этом было заявлено в рамках собрания круглого стола по вопросам табака «Важность табачного сектора для экономики Испании». Максимальный уровень потребления нелегально распространяемых сигарет наблюдался в период с 2012 по 2014-й год: 8,8% от общего объема потребления табака приходилось на незаконный товар. К 2016-му эта цифра сократилась до 4,6%. Наблюдавшийся спрос на незаконно распространяемые табачные изделия привел к сокращению продаж легального товара на 50%.  

Согласно данным комиссии по вопросам табака, восстановление экономики, сравнительная стабильность цен на табак и эффективная работа органов правопорядка, а также многочисленные инициативы, запущенные табачным сектором, приостановили динамику развития нелегальной торговли сигаретами в последние годы.

С другой стороны, в 2016 году на 426,6% по сравнению с 2015-м выросли продажи бумаги для сигарет-самокруток: с 1,9 млн до 9,6 млн, в то время как легальное потребление табака для самокруток за период с 2014-го по 2016-й снизилось на 14%.

Специалисты по табачным вопросам подчеркивают, что потребление нелегально распространяемых табачных изделий влечет за собой определенные риски. Например, для изготовления таких сигарет могут использовать табак, не прошедший проверку на легальном рынке в связи с несоответствием каким-либо требованиям. Кроме того, нелегальная торговля табаком открывает доступ к нему детям и подросткам, пишет espanarusa.com.

По данным правоохранительных органов Испании, главными «воротами» для контрабанды табачных изделий на сегодняшний день являются Гибралтар и Андорра.

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