Столетняя американка объяснила долголетие одиночеством

Женщина родилась в 1912 году в семье американцев итальянского происхождения. До 1977 года работала в организации, занимающейся пассажирскими перевозками в Нью-Йорке, затем ушла на пенсию. Живет одна, но часто посещает местный центр для пожилых людей.

«Никогда не думала, что доживу до этого, — говорит она. — Когда я только начала ходить в этот центр, тут была женщина, которой исполнилось 100 лет. Я говорила: "Боже мой! Ей 100 лет!" А теперь мне самой 106».

Синьоре считает, что сохранила здоровье благодаря постоянной физической активности. Она с девяти лет занималась плаванием, а когда подросла, старалась больше ходить пешком, увлекалась танцами и бочче — итальянской игрой, сходной с петанком. Даже в старости женщина продолжает делать зарядку.

Другая причина — здоровое питание. Она с любовью вспоминает семейные обеды: «Каждый вечер у нас были салат, фрукты и овощи. И всегда вино на столе. А пирог и газировка только по воскресеньям».

Ее жених погиб во время Второй мировой войны. После этого Синьоре так и не вышла замуж, детей у нее тоже нет. «Я незамужняя, — говорит она. — Думаю это еще один секрет моего долголетия».