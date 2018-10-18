Столетняя британка вышла замуж

Четверг, 18 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Столетняя британка вышла замуж

Столетняя жительница Великобритании Нора Уиткисс (Norah Witkiss) сыграла свадьбу с возлюбленным, который моложе ее на 26 лет.

Невеста рассказала, что познакомилась с Малкольмом Йетсом (Malcolm Yates) в 1980 году на уроках современных бальных танцев. Они быстро начали встречаться и с тех пор не расставались. Жених, раньше работавший водителем автобуса, признался, что совсем не умел танцевать, когда пришел на занятия: «Она научила меня танцам и помогла мне втянуться. Вместе мы много путешествовали и гуляли. Нашим любимым танцем был ча-ча-ча».

Церемония прошла в отеле неподалеку от их дома в городе Престенин, уэльское графство Денбишир, и продлилась полчаса. На свадьбе присутствовали 30 гостей — друзья пары и их родственники. 74-летний Йетс отвез невесту в инвалидной коляске к алтарю под песню Dancing Queen группы ABBA.

«Быть невестой — это просто потрясающе. Это стоило стольких лет ожидания, я могла бы подождать и дольше. Нет ничего, чего бы он не сделал для меня. Я не смогла бы без него, он действительно особенный», — поделилась радостью Уиткисс.

Уиткисс родилась в 1917 году. Она работала горничной и поварихой в гольф-клубе и впервые вышла замуж в 18 лет. Ее муж умер в 1970 году. После этого она встретила еще одного мужчину и прожила с ним в браке 16 лет, до его смерти. Затем она познакомилась с Йетсом. Британка называет секретом своего долголетия постоянную активность: «Я прожила очень хорошую жизнь и радовалась каждому прожитому дню. Я обожала ездить на танцы с девочками, особенно когда меня приглашал кавалер».

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