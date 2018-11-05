Стоматолог выплатит испанке 2,5 млн евро компенсации

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Стоматолог выплатит испанке 2,5 млн евро компенсации

Испанка выиграла иск против дантиста, который поставил ей кобальтовый протез, несмотря на то, что она предупредила об аллергии на металл.

Инцидент произошел еще в 2007 году в Vitaldent в Монкада-и-Решак (Барселона), куда 38-летняя женщина обратилась, чтобы решить проблему с зубами. Она заранее уведомила стоматолога о своей аллергии, и это было задокументировано. Тем не менее, врач установил протез из кобальт-хрома, не сообщив пациентке об этом.

Вскоре у женщины началось воспаление, головные боли, затруднения с речью и проблемы при жевании и глотании. Когда она повторно пришла в клинику с этими симптомами, врач сказал, что ей просто следует привыкнуть к протезу, пишет noticia.ru.

Тем не менее, женщина удалила протез, однако последствия оказались долгоиграющими. Из-за них она не смогла работать и ей пришлось уволиться.

Суд провинции Барселона удовлетворил иск пациентки и обязал дантиста и страховую компанию Mapfre выплатить пострадавшей компенсацию в размере 885 тысяч евро с процентами за 11 лет, что в общей сложности составляет около 2,5 млн евро.

Кроме того, за халатность суд приговорил врача к шести месяцам тюремного заключения условно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: бесплатная парковка - как стимул

      Одна из главных целей Лиссабонского муниципалитета (CML) - поощрить жителей как можно больше пользоваться общественным транспортом.

      Подробнее

    • "Порту" обыграл "Маритиму" в чемпионате Португалии

      "Порту" обыграл "Маритиму" в матче 9-го тура чемпионата Португалии по футболу.

      Подробнее

    • Santander – самый надежный испанский банк

      Европейская банковская организация (EBA) представила результаты стресс-теста по финансовым учреждениям Европейского Союза.

      Подробнее

    • Стоматолог выплатит испанке 2,5 млн евро компенсации

      Испанка выиграла иск против дантиста, который поставил ей кобальтовый протез, несмотря на то, что она предупредила об аллергии на металл.

      Подробнее

    • Итальянский боксер умер после боя в Таиланде

      Итальянский боксер Дагио скончался после проигрыша нокаутом в Таиланде.

      Подробнее

    • Италия обратится к ЕС за помощью после наводнений

      Департамент гражданской защиты при Совете министров Италии готовит обращение в Фонд солидарности Евросоюза с целью получить материальную помощь для ликвидации последствий наводнений.

      Подробнее

    • Умер основатель компании по производству предметов роскоши

      Умер Алан Шевалье, сооснователь компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.

      Подробнее

    • Выбрана новая «Мисс Земля»

      Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018».

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья