Стоматолог выплатит испанке 2,5 млн евро компенсации

Инцидент произошел еще в 2007 году в Vitaldent в Монкада-и-Решак (Барселона), куда 38-летняя женщина обратилась, чтобы решить проблему с зубами. Она заранее уведомила стоматолога о своей аллергии, и это было задокументировано. Тем не менее, врач установил протез из кобальт-хрома, не сообщив пациентке об этом.

Вскоре у женщины началось воспаление, головные боли, затруднения с речью и проблемы при жевании и глотании. Когда она повторно пришла в клинику с этими симптомами, врач сказал, что ей просто следует привыкнуть к протезу, пишет noticia.ru.

Тем не менее, женщина удалила протез, однако последствия оказались долгоиграющими. Из-за них она не смогла работать и ей пришлось уволиться.

Суд провинции Барселона удовлетворил иск пациентки и обязал дантиста и страховую компанию Mapfre выплатить пострадавшей компенсацию в размере 885 тысяч евро с процентами за 11 лет, что в общей сложности составляет около 2,5 млн евро.

Кроме того, за халатность суд приговорил врача к шести месяцам тюремного заключения условно.