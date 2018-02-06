Страдавший от запора британский школьник выпил слабительное и умер

Вторник, 06 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Страдавший от запора британский школьник выпил слабительное и умер

Британский подросток скончался через сутки после того, как ему дали слабительное в больнице.

Джек Данн (Jack Dunn) отправился к терапевту с жалобами на сильную боль в животе. Тот направил его в больницу с подозрением на аппендицит. Однако врачи сделали УЗИ мочевого пузыря, решили, что подросток просто страдает от запора, дали ему слабительное и отправили домой. Следующим вечером отец обнаружил подростка мертвым в собственной постели.

Отец погибшего заявил, что до обращения к врачу 17-летний школьник не страдал никакими болезнями. «Он с трудом ходил, так ему было больно. УЗИ ничего не показало. Доктор был явно озадачен и сказал, что у Джека просто очень сильный запор», - отметил он. По его словам, во время осмотра подросток также начал задыхаться, но доктора объяснили это стрессом.

Вскрытие показало, что причиной смерти подростка стал кетоацидоз, в свою очередь вызванный сильным запором и тем, что Данн ничего не ел. Как считает отец, юношу могла бы спасти инъекция глюкозы и физраствора. Полиция отказалась возбуждать дело, так как подросток умер из-за «естественных причин». Больница не дала никаких комментариев по этому поводу.

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