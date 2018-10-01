Страсть американца к продаже морских огурцов довела его до тюрьмы

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Страсть американца к продаже морских огурцов довела его до тюрьмы

Жителя США Ху Нэмкуна (Hoon Namkoong) приговорили к двум годам тюремного заключения за нарушение правил торговли морскими огурцами.

Мужчина признал себя виновным в том, что скрывал истинные масштабы закупки морских огурцов. С 2014 по 2016 год его компания приобрела 113,4 тысячи килограммов иглокожих, а затем перепродала в США и Азию. По словам прокурора Анетт Хэйес (Annette Hayes), это составило почти одну пятую от всего легально разрешенного оборота морских огурцов в штате Вашингтон и нанесло серьезный вред экосистеме залива Пьюджет.

Помимо двухлетнего тюремного заключения, Нэмкуна обязали выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов. Также три года после выхода из тюрьмы он должен будет находиться под административным надзором.

В США разрешен отлов морских огурцов в ограниченных количествах и только во время высокого сезона. Однако нелегальный отлов и продажа широко распространены из-за высокого спроса на иглокожих в Китае и Юго-Восточной Азии. Нэмкун закупал морские огурцы три сезона, подделывал разрешения на отлов и подкупал рыбаков, чтобы они не фиксировали продажу.

Морские огурцы, или голотурии, относятся к типу иглокожих, как морские ежи и морские звезды. Они могут вырастать до двух метров. В Китае и странах Юго-Восточной Азии считаются деликатесом, подаются свежими или сушеными с рыбой и овощами. Также используются в традиционной медицине.

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