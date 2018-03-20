Стрельба произошла в американской школе

Вторник, 20 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стрельба произошла в американской школе

Стрельба произошла в старшей школе Great Mills в американском штате Мэриленд.

По имеющейся информации, здание оцеплено, стрельба остановлена. На месте работает полиция. Родителей попросили не приезжать к учебному заведению, поскольку детей перевезут в школу в соседнем населенном пункте.

NBC Washington сообщила о многочисленных пострадавших, но пока эта информация не подтверждена властями. В то же время журналист ABC7 Бред Белл сообщил на своей странице в Twitter о трех раненых учащихся. По его данным, один из них - сам стрелок.

Школа, где произошла стрельба, расположена примерно в 100 километрах от Вашингтона.

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