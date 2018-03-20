Стрельба произошла в американской школе
Стрельба произошла в старшей школе Great Mills в американском штате Мэриленд.
По имеющейся информации, здание оцеплено, стрельба остановлена. На месте работает полиция. Родителей попросили не приезжать к учебному заведению, поскольку детей перевезут в школу в соседнем населенном пункте.
NBC Washington сообщила о многочисленных пострадавших, но пока эта информация не подтверждена властями. В то же время журналист ABC7 Бред Белл сообщил на своей странице в Twitter о трех раненых учащихся. По его данным, один из них - сам стрелок.
Школа, где произошла стрельба, расположена примерно в 100 километрах от Вашингтона.
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