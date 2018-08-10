Строитель пробил голову металлическим штырем и выжил

Инцидент произошел 28 июля в провинции Ганьсу. Мужчина работал на стройке без защитной каски, когда ему на голову с высоты упал трехметровый прут.

Пожарные обрезали металлический стержень, чтобы доставить пострадавшего в больницу. Медики сообщили, что прут вошел в мозг на глубину около 20 сантиметров. В ходе операции врачи вытащили стержень и успешно восстановили череп.

По информации издания, 56-летний пострадавший обошелся без постоперационных осложнений и хорошо восстанавливается. Он может покинуть больницу через неделю.