Стюардесса сделала селфи на украденный телефон пассажирки

Вторник, 06 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стюардесса сделала селфи на украденный телефон пассажирки

Стюардесса American Airlines сделала селфи на забытый одной из пассажирок телефон вместо того, чтобы вернуть его хозяйке.

Фотография появилась в хранилище iCloud через несколько дней после утери смартфона. Об этом сообщает The Sun.

По прилете одна из пассажирок обнаружила, что забыла в самолете мобильный телефон. Представители авиакомпании попросили женщину покинуть самолет и заверили, что найдут гаджет и передадут ей. Девушка ждала в аэропорту, пока работники осмотрят салон, однако спустя некоторое время ей сообщили, что ничего не обнаружили. Через несколько дней в облаке телефона появилось селфи одной из стюардесс.

Друг потерявшей телефон пассажирки написал об инциденте в своем Twitter. На запись отреагировали представители American Airlines: они попросили мужчину указать, заполняла ли его подруга акт об утере. Получив утвердительный ответ, перевозчик предложил девушке прийти в офис компании для выяснения обстоятельств.

По информации авиакомпании, владелица телефона до сих пор не приехала к ним и не перезвонила.

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