Суд Испании отказал Жорди Санчесу в освобождении

Пятница, 13 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Суд Испании отказал Жорди Санчесу в освобождении

Верховный суд Испании отказал в просьбе об освобождении претенденту на пост главы каталонского правительства Жорди Санчесу.

Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении.

Председатель парламента региона Роже Торрен назначил дебаты в каталонской палате по кандидатуре политика на должность лидера автономии на 13 апреля. Защита Санчеса призвала судью Пабло Льярену позволить депутату явиться на дебаты. Несмотря на это, из-за риска преступного рецидива суд отказал депутату как в освобождении, так и в возможности временно покинуть тюрьму, чтобы принять участие в заседании парламента. Теперь нет ясности, состоятся ли в конечном счете дебаты, сообщает ТАСС.

Ранее бывший лидер региона Карлес Пучдемон выражал свою поддержку Санчесу, который был помещен под стражу решением ВС Испании на время разбирательств по делу, связанному с «сепаратистским процессом». Спикер парламента автономии уже выдвигал депутата на пост главы правительства, однако позднее он отменил дебаты после того, как Санчесу было отказано в просьбе об освобождении.

По итогам выборов в Каталонии 21 декабря прошлого года трем политическим силам, поддерживающим выход из состава Испании, досталось абсолютное большинство кресел в парламенте: 70 из 135. Но из-за разногласий в рядах сторонников независимости и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.

Испанские власти настаивают на личном присутствии кандидата на пост каталонского лидера на дебатах, пишет noticia.ru.

В ходе заседания по кандидатуре главы правительства автономии претендент должен представить свою программу. Затем проходит голосование, на котором ему нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев, то есть минимум 68. Если этого не происходит, через два дня может состояться второе голосование, на котором уже достаточно простого большинства.

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