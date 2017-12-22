Суд Лондона арестовал активы Коломойского на 2,5 млрд долларов

Пресс-служба банка: «Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского, Боголюбова и остальных на сумму более 2,5 млрд долларов. ПАО КБ «Приватбанк» начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей».

Уточняется, что решение было принято 19 декабря, передает ТАСС.

Пресс-служба банка: «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем».