Суд Лондона арестовал активы Коломойского на 2,5 млрд долларов

Пятница, 22 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Суд Лондона арестовал активы Коломойского на 2,5 млрд долларов

Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов бывшего совладельца «Приватбанка» Игоря Коломойского и его партнеров на сумму более 2,5 млрд долларов.

Пресс-служба банка: «Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского, Боголюбова и остальных на сумму более 2,5 млрд долларов. ПАО КБ «Приватбанк» начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей».

Уточняется, что решение было принято 19 декабря, передает ТАСС.

Пресс-служба банка: «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем».

Последние новости

    • Португалия: судебный процесс: от «А» до «Я»

      Сергей купил у Антона, автодилера, автомобиль в возрасте 13 лет.

      Подробнее

    • Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав

      Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав.

      Подробнее

    • Испания: Рождественская лотерея-2017

      Главный приз Рождественской лотереи-2017 достался жителям более чем десяти испанских провинций.

      Подробнее

    • Топливо в Испании подорожало

      В канун Рождества цены на дизельное топливо в Испании достигли двухгодичного максимума.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

      Итальянский клуб «Милан» оштрафован Европейским футбольным союзом (УЕФА) на сумму 20 миллионов евро из-за несоответствия финансовому фэйр-плей.

      Подробнее

    • Италия: в Неаполе взорвалась бомба

      От взрыва самодельной бомбы в Неаполе погиб один человек.

      Подробнее

    • В Индии министр счастья объявлен в розыск за убийство

      Министра счастья одного из индийских штатов заподозрили в убийстве.

      Подробнее

    • Самое смешное фото с животным

      Самым смешным фото с животным признали снимок с падающей совой.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!