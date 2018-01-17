Суд признал незаконным финансирование партии Пучдемона

Коррупционный скандал, связанный с сепаратистской партией, разгорелся еще в 2009 году. CDC получила по меньшей мере 6,6 миллионов евро от группы компаний Ferrovial в обмен на предоставление определенного количества заказов. Средства поступали в форме пожертвований в фонд Дворца каталонской музыки, руководство которой переводило их на счет политического объединения, пишет noticia.ru.

Суд обязал партию возместить сумму в 6,6 миллионов евро.