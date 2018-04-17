Суд в Таиланде вынес Лесли и Рыбке оправдательный приговор

Суд в Таиланде оправдал задержанных за проведение «секс-тренингов» Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) по делу о нелегальной трудовой деятельности на территории страны. Об этом РИА Новости сообщил адвокат «тренеров» Саттхапхон Сийотх.

Напомним, Лесли, Рыбку и еще восьмерых человек задержали в феврале за организацию на тайском курорте «института сексуальных наук». По данным следствия, они использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы «обучать соотечественников сексуальным техникам». Троих фигурантов дела - россиян и гражданина Белоруссии - уже оштрафовали и принудительно выслали из страны. Кроме нелегальной трудовой деятельности, Лесли и Рыбку обвиняют в сутенерстве. Сейчас оба заключены под стражу, пишет ntv.ru.