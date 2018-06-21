Судья матча Португалия - Марокко просил футболку у Роналду

«Я не в курсе, что за обычаи у этого рефери, но он был очень впечатлен Роналду. Я слышал от Пепе, что после первого тайма судья просил у Криштиану футболку», - цитирует нападающего сборной Марокко и английского «Уотфорда» Нордина Амрабата Mirror.

Португальцы обыграли марроканцев со счетом 1:0, пишет gazeta.ru.