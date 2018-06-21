Судья матча Португалия - Марокко просил футболку у Роналду
Судья матча группового этапа ЧМ по футболу в России между Португалией и Марокко Марк Гейгер попросил футболку у Криштиану Роналду.
«Я не в курсе, что за обычаи у этого рефери, но он был очень впечатлен Роналду. Я слышал от Пепе, что после первого тайма судья просил у Криштиану футболку», - цитирует нападающего сборной Марокко и английского «Уотфорда» Нордина Амрабата Mirror.
Португальцы обыграли марроканцев со счетом 1:0, пишет gazeta.ru.
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