Сурок Фил напророчил долгую зиму

Пятница, 02 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Сурок Фил напророчил долгую зиму

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы.

Каждый год 2 февраля сурок по кличке Фил из американского города Панксатони прогнозирует, ждет ли американцев потепление или долгая зима. Если животное, выходя из норки, увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет - теплыми. На этот раз Фил увидел свою тень.

Впервые день сурка отметили в 1887 году. Члены организации «Ближний круг», поддерживающей традицию, уверяют, что все это время предсказания делает один и тот же сурок Фил. Его необычайное долголетие они объясняют тем, что каждое лето дают животному живительный «сурковый пунш». В среднем сурки живут от шести до восьми лет.

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