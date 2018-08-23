Сведения об имуществе испанской церкви буду обнародованы

Четверг, 23 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Сведения об имуществе испанской церкви буду обнародованы

Министерство юстиции работает над составлением перечня имущества, которое было зарегистрировано в Испании Католической церковью.

По завершении этого процесса министерство планирует опубликовать его в целях соблюдения жилищного законодательства и законодательства о защите данных.

С вопросом о публикации данных об имуществе церкви в правительство неоднократно обращался депутат Антонио Уртадо, представляющий Испанскую социалистическую рабочую партию. Как сообщил парламентарий, из министерства наконец был получен утвердительный ответ об обнародовании этих сведений.

По мнению Уртадо, это важный шаг, поскольку часть церковного имущества можно вернуть. По оценкам депутата, по всей Испании в собственности церкви находится до 40 тысяч объектов. Отмечается, что законодательство, принятое в Испании в конце 1990-х открыло для церкви возможность бесконтрольной регистрации имущества в собственность без должного тому подтверждения. Так, например, во владение церкви перешла площадь Триунфо у Кордовской мечети, пишет noticia.ru.

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