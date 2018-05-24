Светлана Лобода родила дочь лидеру Rammstein

Четверг, 24 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Светлана Лобода родила дочь лидеру Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода родила ребенка лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну.

Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на родственников звезды.

Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Седар Синай, где рожали другие знаменитости, среди которых Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без осложнений: мать и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Лобода не признавалась в романе с Линдеманном, однако сообщается, что за месяц до рождения дочери она появилась на музыкальном фестивале Coachella в майке с символикой Rammstein.

Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери.

Это второй ребенок Светланы Лободы, у нее уже есть семилетняя дочь Ева, рожденная от бывшего сожителя - хореографа Андрея Царя.

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